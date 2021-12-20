Обвиняемого в мошенничестве сына Павла Астахова отправили под домашний арест

Сына бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова отправили под домашний арест по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере). Избранная Антону Астахову мера пресечения продлится до 18 февраля 2022 года.

В соответствии с позицией стороны обвинения сын экс-омбудсмена и его партнер мошенническим путем провели через некое юридическое лицо более трех миллиардов рублей, после чего инициировали возврат НДС на сумму около 130 миллионов рублей. Следователи оценили общий ущерб от данных действий в 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Головинского районного суда Москвы в понедельник, 20 декабря.

Отец обвиняемого Павел Астахов занимал должность детского омбудсмена с 2009 по 2016 год. По неподтвержденным данным, на тот момент они с сыном уже имели общие финансовые дела. Астахов-старший ранее также подвергался критике и становился участником громких скандалов.