В Удмуртии 12-летний подросток напал с ножом на врача по указанию своего отца

В Ижевске 12-летний подросток, действуя по указанию своего отца, нанес три ножевых ранения врачу в спину и живот. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Удмуртии.

По данным следствия, 18 декабря подозреваемый обратился в больницу из-за повышенной температуры у его 12-летнего сына. Мужчина после приема устроил скандал заведующему отделением, так как не был согласен с порядком сдачи медицинских анализов. Далее подозреваемый дал указание сыну «ударить врача ножом».

«Действуя по указанию отца, подросток нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», - сообщили в СК.

Врач госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении отца ребенка - ранее, по данным следствия, судимого.

Ранее в Санкт-Петербурге 15-летний подросток попытался расправиться со своими родными. Он выстрелил в мать и отца и напал с ножом на шестилетнюю племянницу. Всем членам семьи удалось выжить. По неподтвержденной информации, 15-летний школьник признался, что давно вынашивал план преступления.