Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Удмуртии 12-летний подросток напал с ножом на врача по указанию своего отца

Кира Карон
11:43 20.12.2021
Подозреваемый обратился на прием в инфекционное отделение Ижевской больницы из-за повышенной температуры у его сына.
В Удмуртии 12-летний подросток напал с ножом на врача по указанию своего отца
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
Читайте нас на:

В Ижевске 12-летний подросток, действуя по указанию своего отца, нанес три ножевых ранения врачу в спину и живот. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Удмуртии.

По данным следствия, 18 декабря подозреваемый обратился в больницу из-за повышенной температуры у его 12-летнего сына. Мужчина после приема устроил скандал заведующему отделением, так как не был согласен с порядком сдачи медицинских анализов. Далее подозреваемый дал указание сыну «ударить врача ножом».

«Действуя по указанию отца, подросток нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», - сообщили в СК.

Врач госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении отца ребенка - ранее, по данным следствия, судимого.

Ранее в Санкт-Петербурге 15-летний подросток попытался расправиться со своими родными. Он выстрелил в мать и отца и напал с ножом на шестилетнюю племянницу. Всем членам семьи удалось выжить. По неподтвержденной информации, 15-летний школьник признался, что давно вынашивал план преступления.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:35 Спорт
Видео
Эксперт назвал фаворита на хоккейное золото при отказе НХЛ от участия в ОИ
10:02 В стране и мире
В МИД заявили, что РФ еще не решила, будет ли отказываться от моратория на РСМД в Европе
08:50 В стране и мире
В РФ ответили на обещание Польши остановить «Северный поток - 2»
07:45 В стране и мире
Видео
Суд установил виновность экс-главы Госстройнадзора Кузбасса по делу «Зимней вишни»
02:09 В стране и мире
Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийствах мигрантов
Популярное
Отец застреленного оператора считает актера Болдуина причастным к смерти дочери
Суд продлил арест подозреваемым в избиении мужчины в московском метро
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Видео
Путин поздравил россиян с Днем работника органов безопасности
Видео
«Весь класс доводит»: отец одноклассника получившего пощечину от учительницы мальчика об инциденте
Видео
Матрешка с минами и торпедами: конструктор показал уникальную подлодку с субмариной внутри
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.