Армия Новейший МРК «Циклон» выполнил стрельбы в Черном море в ходе испытаний Экипаж «Циклона» выполнял задачи вместе со сдаточной командой завода. Корабль планируется включить в состав Черноморского флота. © Фото: Минобороны России Малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр «Каракурт»). МРК «Циклон» также относится к данному проекту. Читайте нас на: Новейший малый ракетный корабль «Циклон» в ходе государственных испытаний успешно выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Отмечается, что экипаж «Циклона» выполнял задачи вместе со сдаточной командой завода. Корабль отстрелялся из артиллерийских установок в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целей. Малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» - серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». «Циклон» вооружен морской версией зенитного комплекса «Панцирь». МРК оснащен также пусковыми установками крылатых ракет «Калибр» и 76-мм артустановкой. Подробнее о проекте смотрите в выпуске программы «Военная приемка. Бросок "Каракурта"» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в YouТube. Материал подготовил Андрей Аркадьев В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика