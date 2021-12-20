Новейший МРК «Циклон» выполнил стрельбы в Черном море в ходе испытаний
Новейший малый ракетный корабль «Циклон» в ходе государственных испытаний успешно выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Отмечается, что экипаж «Циклона» выполнял задачи вместе со сдаточной командой завода. Корабль отстрелялся из артиллерийских установок в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целей.
Малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» - серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз».
«Циклон» вооружен морской версией зенитного комплекса «Панцирь». МРК оснащен также пусковыми установками крылатых ракет «Калибр» и 76-мм артустановкой.
Подробнее о проекте смотрите в выпуске программы «Военная приемка. Бросок "Каракурта"» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в YouТube.
Материал подготовил Андрей Аркадьев