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Новейший МРК «Циклон» выполнил стрельбы в Черном море в ходе испытаний

11:36 20.12.2021
Экипаж «Циклона» выполнял задачи вместе со сдаточной командой завода. Корабль планируется включить в состав Черноморского флота.
Новейший МРК «Циклон» выполнил стрельбы в Черном море в ходе испытаний
© Фото: Минобороны России
Малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр «Каракурт»). МРК «Циклон» также относится к данному проекту.
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Новейший малый ракетный корабль «Циклон» в ходе государственных испытаний успешно выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Отмечается, что экипаж «Циклона» выполнял задачи вместе со сдаточной командой завода. Корабль отстрелялся из артиллерийских установок в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целей.

Малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» - серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз».

«Циклон» вооружен морской версией зенитного комплекса «Панцирь». МРК оснащен также пусковыми установками крылатых ракет «Калибр» и 76-мм артустановкой.

Подробнее о проекте смотрите в выпуске программы «Военная приемка. Бросок "Каракурта"» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в YouТube.

Материал подготовил Андрей Аркадьев

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