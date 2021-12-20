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«Крокодилы» в небе: экипажи Ми-24 провели авиаразведку и сопроводили военную технику на Урале

10:31 20.12.2021
Винтокрылые машины работали парами над незнакомой местностью, на высотах от 50 метров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи ударных вертолетов Ми-24 провели первую в новом учебном году авиаразведку - в Свердловской области начались тренировочные полеты.

«Крокодилы» работали парами над незнакомой местностью, на высотах от 50 метров. Морозная погода не помешала планам летчиков - дюжина «двадцатьчетверок» вылетела на задание точно по графику.

Летчики также сопроводили условную колонну техники, которая продвигалась в тыл противника.

Ми-24 (неофициальное название - «Крокодил») создан в первую очередь для уничтожения бронетехники и живой силы противника, высадки десанта и его поддержки огнем. Кроме того, он может использоваться для перевозки грузов и эвакуации раненых. Может нести более 15 видов вооружения на шести точках подвески. Применялся во многих вооруженных конфликтах.

Подробнее о Ми-24 читайте в материале Дмитрия Дрозденко на сайте телеканала «Звезда».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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