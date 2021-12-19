Конструкторы назвали металл, позволивший погрузиться на дно Марианской впадины
Глубоководный автономный необитаемый аппарат «Витязь», достигнувший дна Марианской впадины, был частичто собран из титана. Выбор именно этого металла был обусловлен его легкостью и прочностью. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал гендиректор ЦКБ морской техники «Рубин» Игорь Вильнит.
«Титан выбрали из-за веса и коррозионной стойкости. С фактором легкости связан и прочность, и удельный вес. В результате образуется весовая нагрузка. И эту прочность титановый сплав обеспечивает при минимальных толщинах», - объяснил Вильнит.
Для того, чтобы совершить погружение на дно Марианской впадины разработчикам пришлось решить задачу радиосвязи с «Витязем». Об этом на форуме «Армия-2021» рассказал главный конструктор АО ЦКБ «Рубин» Дмитрий Семенов. Решить эту задачу помогло создание специального комплекса для гидроакустической связи с большим заглублением антенн, что позволило обеспечить проникновение к ним акустического излучения даже через огромную толщу воды.
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