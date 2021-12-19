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Конструкторы назвали металл, позволивший погрузиться на дно Марианской впадины

Владимир Расходчиков
10:21 19.12.2021
Применение титана при создании российского автономного аппарата «Витязь» позволило одновременно уменьшить массу и повысить его прочность.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глубоководный автономный необитаемый аппарат «Витязь», достигнувший дна Марианской впадины, был частичто собран из титана. Выбор именно этого металла был обусловлен его легкостью и прочностью. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал гендиректор ЦКБ морской техники «Рубин» Игорь Вильнит.

«Титан выбрали из-за веса и коррозионной стойкости. С фактором легкости связан и прочность, и удельный вес. В результате образуется весовая нагрузка. И эту прочность титановый сплав обеспечивает при минимальных толщинах», - объяснил Вильнит.

Для того, чтобы совершить погружение на дно Марианской впадины разработчикам пришлось решить задачу радиосвязи с «Витязем». Об этом на форуме «Армия-2021» рассказал главный конструктор АО ЦКБ «Рубин» Дмитрий Семенов. Решить эту задачу помогло создание специального комплекса для гидроакустической связи с большим заглублением антенн, что позволило обеспечить проникновение к ним акустического излучения даже через огромную толщу воды.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военно-морской титан» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске зрители узнают об уникальных свойствах титановых подводных лодок, поймут, почему только в России способны создавать такие субмарины, и увидят внутреннее устройство загадочных подлодок проекта 705 «Лира».

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