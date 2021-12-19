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Боевые расчеты С-400 показали, как отслеживают самолеты-разведчики НАТО над Черным морем

09:36 19.12.2021
Российские военнослужащие надежно обеспечивают охрану воздушных границ РФ, приблизится к которым допустимо, а вот пересечь - еще никому не удавалось.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 и новых комплексов радиотехнических войск показали, как отслеживают самолеты-разведчики НАТО над Черным морем.

Сперва пусковая установка комплекса С-400 промчалась на стартовую позицию. Водитель старался как следует разогнать машину, ведь на переброску сил у боевых расчетов - всего несколько минут.

Четыре мишени, которые по сути обречены: комплекс отрабатывает основную и самую сложную свою задачу - развертывания схода. Это когда колонна экстренно останавливается и берет на сопровождение подозрительный объект.

В это же время где-то далеко на побережье расчет РЛС принимает тревожный сигнал. Воздушный шпион, который пытался проскочить незамеченным и не выдать себя, обнаружен. Огромные антенны радара вращаются на 360, чтобы теперь отслеживать весь его маршрут.

Даже по размаху лопастей понятно, что диапазон работы у такой антенны запредельный. Она видит дальше и сопровождает цели точнее. Причем Работает на больших высотах. Ее так и называют - «Небо».

Удобно, что небо еще и на мониторе. Занят каждый воздушный эшелон: десятки рейсовых самолетов одновременно в воздухе. Разведчик среди них мог бы и затеряться. Но нет, военнослужащие РФ на глаз отличают своих и чужих.

«Получается, залетают противники - "Посейдон", "Глобал Риппер". Мы впервые их видим и выдаем информацию по ним дальше. Рейсовые летают по воздушной трассе, а противники не по воздушной - так мы их определяем, ну и, конечно же, по характеристикам», - объяснил оператор РЛС Никита Казанцев.

Тем временем «Триумф» прибыл в новый позиционный район. Дело за малым - отправить ракету в цель. А если понадобится и все четыре.

Засекаем старт на секундамере - пусковая установка переходит в боевой режим. Сорок восемь секунд, касание, контейнер в вертикальном положении, теперь весь дивизион готов отразить угрозу.

Так расчеты С-400 тренируются ежедневно. Каждый раз усложняя себе задачу.

«В экстренном порядке сменить позицию, занять новую, и в кратчайшие сроки привестись в боевое положение. Это является самой основной задачей дивизиона», - сообщил командир зенитной ракетной батареи ЗРС С-400 Артур Горошкин.

Находясь друг от друга за сотни километров оба эти комплекса - зенитный ракетный «Триумф» и радиолокационный «Небо» - решают одну задачу. Обеспечивают охрану наших воздушных границ. Приблизится к ним - допустимо. А вот пересечь черту еще никому не удавалось.

Материал подготовила: Виктория Косогляденко 

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