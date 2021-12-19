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Автоматика, камеры и только офицеры: командир АПЛ «Лира» рассказал об уникальности службы на подлодке

Владимир Расходчиков
13:21 19.12.2021
Автоматизация большинства функций атомной подлодки проекта «Лира» позволила сократить число подводников на борту до 15 человек.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На атомной подводной лодке проекта 705(К) «Лира» еще в 1970-1980-е годы была автоматизирована большая часть функций. По замыслу конструкторов предполагалось сократить экипаж субмарины с 70-100 человек до 15-30, они должны были быть исключительно офицерами. Большая часть автоматики была расположена на центральном посту подлодки, практически все люди находились именно там, а за состоянием остальных отсеков подводники следили через камеры. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал командир титановой атомной подводной лодки проекта 705(К) «Лира» Геннадий Баранов.

«Первый пульт - это пульт командира. Пульт «Аккорд», БИУС так называемый, Боевая информационная управляющая система, сосредотачивающая все управление подлодкой на центральном посту. Присутствовала система видеонаблюдения, круглосуточно снимающая все отсеки», - объяснил командир.

Баранов отметил, что на АПЛ проекта «Лира» впервые появилось некое подобие черного ящика, а на вооружении стоял ракетный комплекс «Шквал». Его ракета могла развивать скорость до 360 км/час под водой.

«Система «Снегирь» - подобие черного ящика. Это специальный магнитофон, который был закрыт от внешнего вмешательства. Фактически, туда записывалось все, что происходит на корабле. Был такой наблюдатель за нами», - рассказал подводник.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военно-морской титан» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске зрители узнают об уникальных свойствах титановых подводных лодок, поймут, почему только в России способны создавать такие субмарины, и увидят внутреннее устройство загадочных подлодок проекта 705 «Лира».

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