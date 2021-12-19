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Эксперты объяснили отсутствие госпитализаций с омикрон-штаммом в Великобритании

Ян Брацкий
08:42 19.12.2021
Сейчас количество госпитализаций в Великобритании снизилось за месяц с 987,7 до 811 случаев в неделю.
Эксперты объяснили отсутствие госпитализаций с омикрон-штаммом в Великобритании
© Фото: Peter Manning, KeystonePressAgency
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Специалисты ZOE COVID Study объяснили отсутствие госпитализаций пациентов с омикрон-штаммом. По их мнению, это просто задержка между заболеванием и последующей госпитализацией с осложнениями. Поэтому ситуация может резко измениться в ближайшие недели.   

«До сих пор у нас не было сообщений от людей, которые были госпитализированы или страдали тяжелыми симптомами "омикрона"», - рассказали специалисты в беседе с Express.

Ранее стало известно, что в Великобритании умер как минимум один человек, инфицированный штаммом COVID-19 «омикрон». В конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса.

ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон». По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса выявлен в 63 странах мира.

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