Эксперты объяснили отсутствие госпитализаций с омикрон-штаммом в Великобритании

Специалисты ZOE COVID Study объяснили отсутствие госпитализаций пациентов с омикрон-штаммом. По их мнению, это просто задержка между заболеванием и последующей госпитализацией с осложнениями. Поэтому ситуация может резко измениться в ближайшие недели.

«До сих пор у нас не было сообщений от людей, которые были госпитализированы или страдали тяжелыми симптомами "омикрона"», - рассказали специалисты в беседе с Express.

Ранее стало известно, что в Великобритании умер как минимум один человек, инфицированный штаммом COVID-19 «омикрон». В конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса.

ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон». По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса выявлен в 63 странах мира.