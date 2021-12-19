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Командир уникальной АПЛ «Лира» рассказал о «космической» подготовке для подводников

Владимир Расходчиков
10:00 19.12.2021
Для службы на уникальной атомной субмарине проекта 705 «Лира» подводники проходили строгий и суровый отбор.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командир титановой атомной подводной лодки проекта 705(К) «Лира» Геннадий Баранов посетил единственный сохранившийся в России тренажер, полностью имитирующий отсеки этой уникальной субмарины. Все остальные подводные лодки этого проекта были выведены из состава флота в 1990-е годы. Баранов в эфире «Военной приемки» заявил, что испытывал невероятный восторг, когда впервые ступил на борт «Лиры». А когда подводников готовили к работе на этой субмарине, они проходили жесткий отбор и тренировки.

«Впечатления были фантастические, как будто я попал к капитану Немо жюльверновскому. Таких кораблей в те времена еще не было. Мы понимали это, когда проходили еще первые медкомиссии, нас проверяли практически по программе космонавтов по медицинскому допуску. Мы поняли, что это серьезно. С точки зрения психологической подготовки все было очень серьезно», - рассказал командир АПЛ «Лира».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военно-морской титан» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске зрители узнают об уникальных свойствах титановых подводных лодок, поймут, почему только в России способны создавать такие субмарины, и увидят внутреннее устройство загадочных подлодок проекта 705 «Лира».

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