Командир уникальной АПЛ «Лира» рассказал о «космической» подготовке для подводников

Командир титановой атомной подводной лодки проекта 705(К) «Лира» Геннадий Баранов посетил единственный сохранившийся в России тренажер, полностью имитирующий отсеки этой уникальной субмарины. Все остальные подводные лодки этого проекта были выведены из состава флота в 1990-е годы. Баранов в эфире «Военной приемки» заявил, что испытывал невероятный восторг, когда впервые ступил на борт «Лиры». А когда подводников готовили к работе на этой субмарине, они проходили жесткий отбор и тренировки.

«Впечатления были фантастические, как будто я попал к капитану Немо жюльверновскому. Таких кораблей в те времена еще не было. Мы понимали это, когда проходили еще первые медкомиссии, нас проверяли практически по программе космонавтов по медицинскому допуску. Мы поняли, что это серьезно. С точки зрения психологической подготовки все было очень серьезно», - рассказал командир АПЛ «Лира».

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