В России создан новый титановый сплав для будущих подлодок

Более совершенный сплав титана, разработанный для нужд промышленности и создания военной техники, на 0,15% состоит из рутения. Выбор учеными именно этого металла для добавки в титан обусловлен его стоимостью и высокими параметрами прочности. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказала начальник сектора НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» Юлия Малинкина.

«В образец нового сплава был добавлен металл платиновой группы рутений для повышения коррозионной стойкости при повышенных температурах эксплуатации. Мы выбрали рутений из-за доступности, с точки зрения экономии. По результатам исследований мы получили титановый сплав с повышенными коррозионными свойствами, с повышенными прочностными характеристиками, которые в дальнейшем будут использоваться в конструкции. Он не будет подвержен коррозии при температурах до +350°C градусов», - объяснила специалист.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военно-морской титан» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске зрители узнают об уникальных свойствах титановых подводных лодок, поймут, почему только в России способны создавать такие субмарины, и увидят внутреннее устройство загадочных подлодок проекта 705 «Лира».