Эксперт объяснил причину богатства США

Жизнь в долг позволяет США оставаться одной из самых экономически успешных стран. Такое мнение выразил начальник управления инвестиционных стратегий одной из финансовых компаний Максим Шеин. Причем, в долг берут как простые граждане, так и само государство.

В настоящий момент США задолжали астрономические 28 триллионов долларов, рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

Равновесие в финансовом мире США сохраняется благодаря способности официального Вашингтона обслуживать свои долги. Страна выпускает облигации для финансирования бюджетного дефицита. Во всем мире они считаются весьма надежным финансовым инструментом, в который вкладываются многие инвесторы, в том числе и заграничные.

Свой вклад вносят и низкие процентные ставки в стране и возможность неограниченно печатать доллары, заключает эксперт.