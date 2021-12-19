Германия объявила Великобританию зоной распространения мутаций COVID-19

Власти Германии официально включили Великобританию в число зон распространения мутаций коронавируса. Об этом сообщили в немецком институте Роберта Коха.

Как отмечается в сообщении, новая классификация вступает в силу с 20 декабря. В обновленный список входят также Северная Ирландия и заморские британские территории, как пишет РИА Новости со ссылкой на институт.

Всем прибывшим в Германию с указанных территорий будет необходимо пройти двухнедельный карантин. Это произойдет вне зависимости от наличия вакцинации или антител после болезни, причем повлиять на срок карантина невозможно.

В данный момент в списке института Коха – Ботсвана, Лесото, Малави, Мозамбик, Зимбабве, Намибия и ЮАР. С 20 декабря там окажется и Великобритания.