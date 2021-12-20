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Путин поздравил россиян с Днем работника органов безопасности

Анна Берестовая
00:00 20.12.2021
Президент РФ поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru
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Российский лидер Владимир Путин поздравил граждан с Днем работника органов безопасности, ежегодно отмечаемым в стране 20 декабря. Президент отметил, что данный профессиональный праздник, ставший символом признательности стражам безопасности общества, отмечается уже более четверти века.

Самые теплые слова благодарности в этот праздничный день глава государства направил ветеранам органов безопасности.

«Вы с честью... выдержали многие трудные испытания - в военное и мирное время. Невзирая на риск, всегда профессионально и самоотверженно выполняли поставленные задачи», - указал лидер РФ.

Путин отметил, что именно ветераны своим беспримерным мужеством доказали, что не существует более высокой ценности, чем верная служба Родине и народу. Сегодняшние поколения сотрудников спецслужб, по словам президента, также продолжают героический путь своих предшественников, сохраняя заложенные ими славные традиции.

Глава государства объяснил, что в настоящий период в связи со сложностью международной обстановки и широким масштабом современных вызовов к работе спецслужб предъявляются повышенные требования. Это, как высказался президент, в первую очередь заметно при выполнении основной задачи структуры - борьбе с терроризмом.

«За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи... Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. За 11 прошедших лет предотвращено более двухсот терактов, а количество преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно», - обозначил российский лидер.

Как объяснил Владимир Путин, подавляющее большинство подобных преступлений предотвращается на стадии подготовки. В частности, за 11 месяцев уходящего года было предотвращено 61 деяние такого рода, включая 32 теракта.  По его словам, необходимо и в дальнейшем эффективно действовать в данной сфере, ликвидируя ячейки международных террористических группировок.

Еще одной из приоритетных задач глава государства назвал продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, защиту госрубежей и борьбу с экстремизмом, проявляющимся в том числе в виде ксенофобии, социальной и религиозной вражды.

«В комплексном обеспечении безопасности нашей страны возрастает роль внешней разведки... Отмечу также грамотную и четкую работу сотрудников ФСО и Главного управления специальных программ», - добавил лидер РФ.

Президент отметил, что государство и население страны делает все необходимое для продуктивной работы специальных служб России, и рекомендовал использовать этот потенциал по-максимуму. Владимир Путин выразил уверенность, что в будущем сотрудники безопасности продолжат работать на совесть, и поблагодарил их за верность долгу и присяге.

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