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Бывший чемпион мира по боксу Проводников объявил о завершении карьеры

Марина Крижановская
23:36 19.12.2021
Экс-чемпион мира по боксу сообщил, что уходит из профессионального спорта и благодарен судьбе.
Бывший чемпион мира по боксу Проводников объявил о завершении карьеры
© Фото: Anna Sergeeva globallookpress
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Бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксерской организации WBO Руслан Проводников 19 декабря заявил о завершении своей спортивной профессиональной карьеры. Об этом он сообщил после окончания поединка против экс-претендента на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинова. Проводников выступал в первой полусредней весовой категории.

Благодаря раздельному решению судей, поединок по правилам бокса в рамках бойцовского благотворительного вечера завершился победой Руслана Проводникова.

«Я хочу сказать, что завершил карьеру. Мне такой путь был дан судьбой. Спасибо за все», - приводит слова боксера РИА Новости.

Россиянин Руслан Проводников, бывший чемпион мира по версии WBO, владел поясом чемпиона с 2013 по 2014 год. Последний профессиональный поединок состоялся в середине 2016 года. Спортсмен за время профессиональной карьеры выиграл 25 боев (18 - нокаутом) и потерпел 5 поражений.

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