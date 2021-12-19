Бывший чемпион мира по боксу Проводников объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксерской организации WBO Руслан Проводников 19 декабря заявил о завершении своей спортивной профессиональной карьеры. Об этом он сообщил после окончания поединка против экс-претендента на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинова. Проводников выступал в первой полусредней весовой категории.

Благодаря раздельному решению судей, поединок по правилам бокса в рамках бойцовского благотворительного вечера завершился победой Руслана Проводникова.

«Я хочу сказать, что завершил карьеру. Мне такой путь был дан судьбой. Спасибо за все», - приводит слова боксера РИА Новости.

Россиянин Руслан Проводников, бывший чемпион мира по версии WBO, владел поясом чемпиона с 2013 по 2014 год. Последний профессиональный поединок состоялся в середине 2016 года. Спортсмен за время профессиональной карьеры выиграл 25 боев (18 - нокаутом) и потерпел 5 поражений.