В стране и мире Умер режиссер «Мы из будущего» и «Грозовых ворот» Анна Касаткина Андрей Малюков скончался в возрасте 73 лет от коронавируса. © Фото: Максим Блинов РИА Новости Читайте нас на: Режиссер Андрей Малюков скончался на 74-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус, сообщила в Facebook его двоюродная сестра, актриса Наталья Бондарчук. «В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид... Лучшей памятью об Андрее будут просмотры его фильмов», - написала она. Российскому зрителю Малюков известен по кинокартинам «В зоне особого внимания», «Мы из будущего», «Грозовые ворота», «Диверсант». Последняя работа режиссера - сериал «Входя в дом, оглянись» - вышла в свет в 2019 году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика