Умер режиссер «Мы из будущего» и «Грозовых ворот»
Андрей Малюков скончался в возрасте 73 лет от коронавируса.
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
Режиссер Андрей Малюков скончался на 74-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус, сообщила в Facebook его двоюродная сестра, актриса Наталья Бондарчук.
«В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид... Лучшей памятью об Андрее будут просмотры его фильмов», - написала она.
Российскому зрителю Малюков известен по кинокартинам «В зоне особого внимания», «Мы из будущего», «Грозовые ворота», «Диверсант». Последняя работа режиссера - сериал «Входя в дом, оглянись» - вышла в свет в 2019 году.