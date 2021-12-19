Сборная Финляндии во второй раз стала обладательницей Кубка Первого канала

Россияне уступили финнам в заключительном матче Кубка Первого канала - второго этапа Еврохоккейтура. Встреча на «ЦСКА-Арене» завершилась со счетом 2:3.

Первую шайбу в ворота на 19-й минуте отправил финский хоккеист Валлтери Мереля, на 45-й и 65-й забил Сакари Маннинен. У россиян на 36-й минуте отличился Артем Минулин, на 57-й - Вячеслав Войнов.

Это вторая в истории победа Финляндии на Кубке Первого канала. Российские спортсмены потерпели первое поражения в четырех матчах турнира, а также уступили соперникам по дополнительным показателям.

Выигравшие три матча из трех финны заняли первое место в соревновании, второе досталось россиянам, третье - канадцам. На четвертой строчке оказались шведы, на пятой - чехи.