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Взрыв произошел в чугунном цехе «АвтоВАЗа» в Тольятти

Анна Касаткина
17:00 19.12.2021
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
Взрыв произошел в чугунном цехе «АвтоВАЗа» в Тольятти
© Фото: Agniphoto, globallookpress
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На чугунном производстве «АвтоВАЗа» в Тольятти произошел взрыв.  Информацию «Звезде» подтвердили в пресс-службе компании.

«Ничего серьезного не произошло, была ситуация с газовым баллоном во время сварки. Никто не пострадал, ничего не разрушено», - сказал собеседник телеканала.

По данным ТАСС, прибывшие на место происшествия пожарные установили, что на ацетиленовом баллоне для сварки разгерметизировался редуктор.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» добавили, что производство продолжит работу в штатном режиме с понедельника, 20 декабря.

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