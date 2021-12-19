Взрыв произошел в чугунном цехе «АвтоВАЗа» в Тольятти
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
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На чугунном производстве «АвтоВАЗа» в Тольятти произошел взрыв. Информацию «Звезде» подтвердили в пресс-службе компании.
«Ничего серьезного не произошло, была ситуация с газовым баллоном во время сварки. Никто не пострадал, ничего не разрушено», - сказал собеседник телеканала.
По данным ТАСС, прибывшие на место происшествия пожарные установили, что на ацетиленовом баллоне для сварки разгерметизировался редуктор.
В пресс-службе «АвтоВАЗа» добавили, что производство продолжит работу в штатном режиме с понедельника, 20 декабря.