В стране и мире Взрыв произошел в чугунном цехе «АвтоВАЗа» в Тольятти Анна Касаткина По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. © Фото: Agniphoto, globallookpress Читайте нас на: На чугунном производстве «АвтоВАЗа» в Тольятти произошел взрыв. Информацию «Звезде» подтвердили в пресс-службе компании. «Ничего серьезного не произошло, была ситуация с газовым баллоном во время сварки. Никто не пострадал, ничего не разрушено», - сказал собеседник телеканала. По данным ТАСС, прибывшие на место происшествия пожарные установили, что на ацетиленовом баллоне для сварки разгерметизировался редуктор. В пресс-службе «АвтоВАЗа» добавили, что производство продолжит работу в штатном режиме с понедельника, 20 декабря. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика