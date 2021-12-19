Эколог заявил, что новая мутация микробов может усугубить проблему загрязнения

Новая мутация микробов, позволяющая им питаться пластиком, может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал эколог, технический директор независимой экологической экспертизы Александр Кукса.

Он отметил, что если эти изменения приведут к тому, что бактерии начнут гораздо быстрее разрушать пластик, это поможет окружающей среде. Однако есть и обратная сторона, подчеркнул специалист.

«Не приведет ли это к тому, что будут пытаться активно перейти на какие-то материалы, которые будут еще хуже разрушаемыми? Новые составы пластика или принципиально новые материалы, которые будут разлагаться не сто лет, а десять тысяч лет, и только усугубят проблему загрязнения», - сказал Кукса.

Ученые из Швеции ранее заявили, что засилье пластиковых отходов спровоцировало мутацию ДНК микробов. У каждого четвертого из проанализированных микроорганизмов (было исследовано 236 образцов ДНК из разных частей планеты) обнаружились отсутствовавшие ранее ферменты для разложения пластика.