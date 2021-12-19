Д/ф «Часовые памяти. Орел»

Именно Орел станет местом, где усилиями ветеранов и действующих сотрудников ФСБ России, 22 июня 2021 года будет установлена мемориальная часовня. В рамках благотворительной акции «Молчаливое эхо войны». Этот памятник станет тринадцатым. Такие же часовни уже установлены под Псковом и в Ельне, на Невском пятачке и Ладоге, в Волгограде, Волоколамске, Севастополе, Североморске, Хабаровске, Калининграде, Карелии и в Понырях – на северном фасе Курской дуги, где в 1943-м наши бойцы сдерживали танковую армаду противника. И откуда началось наступление на запад, остановить которое Вермахту уже не удалось.

В новом фильме из цикла «Часовые памяти» мы расскажем, как освобождали Орел. Вспомним героев, отдавших жизни за Родину. Узнаем, как сегодня сохраняется память о подвигах советских солдат. И увидим результаты поисковой работы на местах кровопролитных сражений ВОВ.