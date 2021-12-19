Опубликовано видео массовой драки возле ночного клуба в Твери

В Твери, возле одного из местных клубов, в ночь на 19 декабря произошел конфликт, переросший в драку. Кадры инцидента очевидцы разместили в Сети. На записи видно, как двое мужчин лежат на земле, а их оппоненты, находясь в численном преимуществе, забивают лежащих руками и ногами.

В социальных сетях, тем временем, люди раскрыли подробности избиения. Как рассказывают свидетели, двое парней вместе с девушкой попытались пройти в ночное заведение, но охрана их не пустила, после чего те начали возмущаться. На это охранники распылили в сторону посетителей перцовый баллончик, а затем - выволокли их на улицу и избили.

В пресс-службе УМВД РФ по Тверской области подтвердили изданию «АиФ в Твери» факт драки, а также сообщили, что по данному инциденту проводится проверка: изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы.