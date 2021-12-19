В стране и мире Фонтан высотой с девятиэтажный дом забил в Сочи Ян Брацкий Из-за коммунальной аварии без воды могут остаться тысячи жителей Хостинского района. © Видео: mupvodokanalsochi, ВКонтакте © Фото: mupvodokanalsochi, ВКонтакте Читайте нас на: Огромный фонтан высотой в 23 метра появился в Сочи после схода оползня. Инцидент произошел на улице Горно-Стрелковой дивизии. Сантехники диагностировали прорыв магистрального водопровода, из-за чего окрестные дворы подтопило. «Разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода диаметром 600 мм», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе сочинского МУП «Водоканал». Из-за коммунальной аварии без воды могут остаться тысячи жителей Хостинского района. Сейчас на месте работают специалисты. На время устранения последствий аварии организован подвоз питьевой воды. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика