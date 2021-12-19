Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана

На сегодняшний день только в России возможно создание подводных лодок из титана. В других странах, в том числе и на Западе, отсутствуют необходимые для этого технологии и опыт. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал гендиректор НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» Алексей Орыщенко.

«На Западе, до сегодняшнего дня, так и не могут варить большие толщины титана. Секрет нашей технологии исключительно в знаниях», - заявил Орыщенко.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военно-морской титан» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске зрители узнают об уникальных свойствах титановых подводных лодок, поймут, почему только в России способны создавать такие субмарины, и увидят внутреннее устройство загадочных подлодок проекта 705 «Лира».