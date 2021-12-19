Матрешка с минами и торпедами: конструктор показал уникальную подлодку с субмариной внутри

В России представлена новая веха в развитии малых и сверхмалых субмарин. Показанная в 2021 году на Международном военно-морском салоне малая подводная лодка противодиверсионного класса проекта «Сервал» может иметь на своем борту еще одну - сверхмалую субмарину «Тритон-2», которая выплывает из нее через специальные створки. Ведущий конструктор КБ «Малахит» Игорь Караваев рассказал в эфире «Военной приемки», что подобные подлодки предназначены в первую очередь для доставки боевых пловцов.

«Через специальные створки в носу «Сервала» выходит сверхмалая подводная лодка, носитель боевых пловцов типа «Тритон-2». В данной модификации ее экипаж составляет 6 человек», заявил конструктор.

Длина сверхмалой подлодки «Тритон-2» составляет 9 метров, она может развивать скорость до 5 узлов (9,2 км/ч). Длина же малой, «материнской» для «Тритона-2» противодиверсионной субмарины «Сервал» достигает 65 метров, скорость - 18 узлов (33,3 км/ч). По словам Караваева, на ее борту нашлось место и для серьезного вооружения.

«Главные у нее опции такие же, как на “Пиранье-Т”, то есть стрельба крылатыми ракетами, торпедами и постановка мин», - объяснил специалист.

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