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В Южной Корее 7-месячного ребенка по ошибке привили от COVID-19

Роман Захаров
09:32 18.12.2021
Родители малыша подали в суд на врача, сделавшего инъекцию их ребенку.
В Южной Корее 7-месячного ребенка по ошибке привили от COVID-19
© Фото: Ashraf Amra, KeystonePressAgency, globallookpress
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Врачи в Южной Корее по ошибке привили семимесячного младенца препаратом от коронавируса вместо гриппа. Инцидент произошел еще 29 сентября в городе Соннам, но известно о нем стало лишь сейчас.

Ребенку была введена доза вакцины Moderna от COVID-19, рассчитанная на взрослого человека. Препарат был предназначен для матери малыша, передает Ренхап, ссылаясь на городские власти.

После случившегося младенец был помещен в больницу на пять дней, где он находился под пристальным наблюдением медиков. В итоге никаких побочных эффектов у него зафиксировано не было.

Родители ребенка, однако, решили подать в суд на педиатра и сейчас требуют от него денежную компенсацию за ошибочную инъекцию.

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