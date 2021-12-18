Третье подряд испытание американской гиперзвуковой ракеты завершилось провалом

В ВВС США подтвердили, что третья попытка провести полномасштабное тестирование гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW с борта В-52Н, которая предпринималась 15 декабря 2021 года, как и предыдущие две завершилась провалом.

Прототип изделия не смог отделиться и отправиться в самостоятельный полет из-под крыла В-52Н. Это случилось из-за сбоя последовательности предзапусковых процедур ракеты.

«Последовательность стартовых операций была прервана до отделения (ракеты - прим. ред.) из-за неизвестной проблемы», - приводит The War Zone заявление американских ВВС.

В материале также говорится, что ракета будет возвращена производителю, который начнет «незамедлительный анализ» телеметрии и бортовых данных. Портал отмечает, что американские военные рассчитывают возобновить испытания в кратчайшие сроки.