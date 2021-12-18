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Россия официально вышла из Договора по открытому небу

07:07 18.12.2021
Первыми Договор покинули Соединенные Штаты Америки, что сделало бессмысленным его дальнейшее существование.
Россия официально вышла из Договора по открытому небу
© Фото: Oleg Belyakov, wikipedia
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Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН) после того, как участие в нем прекратили США. Такое решение в Москве приняли не только из-за позиции официального Вашингтона. Брюссель отказался дать гарантии, что собранные европейскими самолетами данные не попадут в Пентагон.

Денонсацию соглашения одобрили обе палаты российского парламента, а президент Владимир Путин подписал соответствующий документ седьмого июня.

Договор по открытому небу появился почти 30 лет назад. Он позволял странам-участницам в рамках определенных квот совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга для контроля военной активности. Для этого самолеты были оснащены специальной аппаратурой высокой четкости. Наша страна использовала для съемок новейшие самолеты наблюдения на базе Ту-214.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Вадим Михеев

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