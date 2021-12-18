Мотострелки в Заполярье провели учения с использованием снегоходов

Арктические снегоходы осваивают бойцы мотострелковой бригады в Заполярье. Уникальная техника, специально созданная для сверхнизких температур, не простаивает в гараже: машины военнослужащие используют ежедневно.

Снегоходы в Арктической бригаде - отнюдь не изюминка. Скорее, необходимость для того, чтобы проехать там, где не пройти из-за сугробов в человеческий рост. Так что рокот этих машин здесь мало кого удивляет.

«АТМ предназначен для практических условий, так как полгода у нас зима идет. И каждый день тренируемся, нарабатываем навыки», - сообщил старший стрелок отдельной мотострелковой бригады Северного флота Владимир Ананьев.

Осваивают технику все без исключения. А мастер-класс дает командир отделения Сергей Кондратьев, который за рулем шестой год, с того самого момента, как снегоходы поступили на вооружение.

«Простого человека, без опыта, ты не посадишь за машину. Машина может повести себя совершенно по-разному, потому что зима - это такое сложное время года для данной техники, особенно если ты едешь по незнакомой местности, под снегом ты не знаешь, что может быть - либо ямы, либо уступы», - говорит командир отделения отдельной мотострелковой бригады (арктической) Северного флота Сергей Кондратьев.

Занятия на снегоходах входят в обязательный курс боевой подготовки. А техника эта незаменима - вдали от населенных пунктов, на глубоком снегу и в условиях пересеченной местности. И еще одна очень важная деталь: созданы снегоходы таким образом, что их двигатели заводятся и работают даже при самых низких температурах, что важно на Крайнем Севере.

Снегоходную технику применяют практически во всех учениях и тренировках подразделений бригады. Вот и сегодня никто в колонне не знает, где по замыслу может произойти нападение. Тем не менее, фактор внезапности не срабатывает. Мотострелки мгновенно спешиваются и дают отпор неприятелю.

Действуя под плотным огнем, подразделению все же удается подобраться к месту засады. «Диверсантов» сначала берут в кольцо, обезоруживают, а потом уничтожают.

Учения с практическими стрельбами в бригаде проводят, как минимум, раз в неделю. А вот мобильные экипажи действуют ежедневно. Отрабатывают совершение маршей с соблюдением заданного скоростного режима. Изучают все нюансы и тонкости управления снегоходами, надежными помощниками арктических стрелков.

Материал подготовили: Елена Сивонен, Вадим Михеев, Роман Захаров