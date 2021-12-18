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Гигантские лужи и проблемы с движением: кадры последствий циклона в Сочи

Роман Захаров
06:35 18.12.2021
Уровень воды в реках пока не подбирается к опасным отметкам, однако спасатели рекомендуют жителям и туристам отказаться от отдыха у моря.
Гигантские лужи и проблемы с движением: кадры последствий циклона в Сочи
© Фото: Жизнь на море, YOUTUBE
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Сочи накрыл внезапный циклон. В некоторых районах курортного города затопило дороги и тротуары. Передвигаться можно только на лодках.

Автомобили глохнут в гигантских лужах. Из-за пробок затруднено движение на трассе Адлер - Красная Поляна. Уровень воды в реках пока не подбирается к опасным отметкам, однако спасатели рекомендуют жителям и туристам отказаться от отдыха у моря.

На усиленный режим работы из-за угрозы подтопления стратегических объектов переведены силы спасателей и сотрудники водоканала. По прогнозам синоптиков, дожди сохранятся в Сочи в течение ближайших дней.

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