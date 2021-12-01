Легендарный полководец: почему маршал Жуков стал символом Великой Победы

Битва под Москвой, оборона и прорыв фашистской блокады Ленинграда, Сталинградская битва, взятие Берлина - это только некоторые важнейшие победы советских солдат под его командованием - со дня рождения маршала, четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова исполняется 125 лет. За вклад, повлиявший на исход Великой Отечественной войны, в народе Жукова прозвали маршалом Победы.

Его 25-летняя правнучка Варвара Ерохина поделилась со «Звездой» воспоминаниями о нем. Она посетила выставку, посвященную Жукову, на которой говорила не о его боевых заслугах, а о том, какие истории в их семье передают из уст в уста.

«Мне папа часто показывал маршальские погоны. Когда он их показывал, всплывала какая-то милая история, например, когда они собирались в гости к нему, у всех обязательно должны были быть чистые ботинки, потому что аккуратность приветствовалась в семье, все должны быть чистыми. Говорил, что человек начинается с ботинок», - рассказала она.

Сын крестьянина из Калужской губернии, выпускник церковно-приходской школы, окончивший три класса, к пятидесяти годам стал Георгием Победоносцем. Он навсегда останется в истории маршалом Победы. Весь мир запомнил его на белом коне, когда он принимал первый после капитуляции фашистской Германии парад на Красной площади 24 июня 1945 года.

Командующий первым Белорусским фронтом, именно он вошел в Берлин, именно его солдаты водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Но до этого были бессонные ночи, нервы и боль за свою Родину. В 1941 году он, будучи начальником Генштаба, лично на машине собирал войска, чтобы организовать оборону Москвы.

«Георгий Жуков всегда направлялся на те участки фронта критические, где необходим был вот такой характер человека, мало того, что он был изначально талантливый военачальник, плюс еще такой требовательный, не зря говорили в войсках, что там, где Жуков, там победа», - отметил историк Анатолий Коломийцев.

Битва за Москву стала одним из крупнейших и судьбоносных сражений. Тогда, в 1941 году, Георгий Жуков командовал Западным фронтом. Под его руководством советские войска нанесли фашистам первое крупное поражение, отбросив их на 200 километров от столицы.

«Ему задали вопрос: “Скажите честно, сможем ли мы удержать Москву?”. Жуков вспоминал потом что, несмотря на то, что твердой уверенности не было, он по-другому ответить не мог. Сказал: “Удержим, товарищ Сталин”. Дав слово, он всегда отвечал за свои слова», - подчеркнул историк Олег Ежов.

Он обещал не сдаваться, когда руководил и Ельнинской, Сталинградской операциями, прорывом Блокады Ленинграда. После операции «Искра» ему напишет письмо благодарности за спасенную жизнь племянница Чайковского. А на все обвинения в излишней жестокости в командовании отвечают историки – там, где был Жуков, потери сокращались в два раза.

Первый подвиг полководца он совершил еще в 1939 году в Монголии в сражении с японцами на Халхин-Голе. Медаль за его первую большую победу хранится в Центральном музее Вооруженных сил.

Всего у маршала Жукова 67 орденов и медалей, начиная с Первой мировой войны. В четвертый раз звание Героя Советского Союза он получил уже после войны, будучи Министром Обороны Советского Союза.

Роковым для него называют октябрьский пленум ЦК КПСС 57 года. В тот день он навсегда покинул свой кабинет, его лишили поста министра обороны и отправили в отставку с формулировкой - «за бонапартизм».

«Знаете, он же не держал зла, он принял это, нашел выход, нашел решение данной проблемы и написал воспоминания и размышления», - рассказала его правнучка Ерохина.

Жуков до конца жизни боролся за свое имя, писал мемуары, хотел донести правду, а цензура переделывала. Но, несмотря ни на что, он навсегда остался не только маршалом Великой Победы, но и просто человеком, со своими увлечениями – заядлый охотник и рыбак. За плакатным образом скрывалась душа, и правнучка маршала знает об этом, как никто другой.