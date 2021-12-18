Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Медики ЮАР раскрыли вероятность госпитализации при заражении омикрон-штаммом

Виктория Ивашечкина
04:41 18.12.2021
В Минздраве Южно-Африканской Республики предположили, что инфекция уже достигла своего пика в самой густонаселенной провинции страны.
Медики ЮАР раскрыли вероятность госпитализации при заражении омикрон-штаммом
© Фото: Fleig Eibner-Pressefoto via ww, globallookpress
Читайте нас на:

Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла заявил, что доля госпитализаций во время распространения штамма COVID-19 «омикрон» оказалась ниже, чем при дельта-штамме.

Как сообщает глава южноафриканского минздрава, только 1,7% пациентов с коронавирусной инфекцией были госпитализированы в новую волну распространения заболевания. В свою очередь во время распространения дельта-штамма их было около 19%.

Медики ЮАР считают это доказательством того, что «омикрон» может быть более легким. В Минздраве ЮАР предположили, что инфекция уже достигла своего пика в самой густонаселенной провинции страны - Гаутенг, передает Bloomberg.

В ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который в ВОЗ назвали греческой буквой «омикрон».  Сейчас его обнаружили уже в 77 странах мира, включая Россию.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что на данный момент организация в процессе сбора данных о течении заболевания COVID-19 у людей, которые заразились омикрон-штаммом.

По ее словам, если выяснится, что после заражения омикрон-штаммом COVID-19 протекает более легко, то все равно нужно действовать быстро, чтобы предотвратить распространение вируса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.