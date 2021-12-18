Медики ЮАР раскрыли вероятность госпитализации при заражении омикрон-штаммом

Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла заявил, что доля госпитализаций во время распространения штамма COVID-19 «омикрон» оказалась ниже, чем при дельта-штамме.

Как сообщает глава южноафриканского минздрава, только 1,7% пациентов с коронавирусной инфекцией были госпитализированы в новую волну распространения заболевания. В свою очередь во время распространения дельта-штамма их было около 19%.

Медики ЮАР считают это доказательством того, что «омикрон» может быть более легким. В Минздраве ЮАР предположили, что инфекция уже достигла своего пика в самой густонаселенной провинции страны - Гаутенг, передает Bloomberg.

В ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который в ВОЗ назвали греческой буквой «омикрон». Сейчас его обнаружили уже в 77 странах мира, включая Россию.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что на данный момент организация в процессе сбора данных о течении заболевания COVID-19 у людей, которые заразились омикрон-штаммом.

По ее словам, если выяснится, что после заражения омикрон-штаммом COVID-19 протекает более легко, то все равно нужно действовать быстро, чтобы предотвратить распространение вируса.