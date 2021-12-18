В Болгарии экс-министра задержали за рулем угнанной в России машины

Бывший руководитель министерства финансов Болгарии Владислав Горанов попытался пересечь границу с Сербией на автомобиле, который числится в российском списке Интерпола. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Как сообщает СМИ со ссылкой на МВД Болгарии, машина, на которой экс-министр попытался пересечь границу, фигурирует в базе Интерпола как угнанная в России. В данный момент правоохранители выясняют, каким образом автомобиль из российского списка Интерпола оказался в Болгарии.

«Горанов был остановлен на болгарско-сербской границе за рулем арендованного автомобиля из списка российских угнанных транспортных средств Интерпола», - цитирует РИА Новости сообщение болгарского радио.

Сообщается, что после выяснения проблемы Горанов повернул назад, а через несколько часов вернулся и пересек границу на другом автомобиле. Теперь полицейским предстоит установить, как угнанная в РФ машина попала в страну.