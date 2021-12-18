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Эксперт объяснила, как правильно применять эфирные масла против простуды

Анна Касаткина
19:12 18.12.2021
Для борьбы с болезнью хорошо подойдут хвойные и цитрусовые масла, рассказала ароматерапевт Галина Колосова.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pexels.com
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Распыляемые через диффузор и используемые для растирания эфирные масла могут помочь справиться с симптомами простуды. О том, какие именно масла помогают в борьбе с недугом, «Звезде» рассказала ароматерапевт Галина Колосова.

«Чайное дерево, эвкалипт, мята, хвойные масла любые: пихта, кипарис, ель... Цитрусы у нас еще хороши для укрепления организма: лимон, апельсин», - перечислила собеседница.

При мокром кашле можно растирать грудную клетку маслом фенхеля, при сухом подойдут более жгучие масла, например, гвоздики или корицы, отметила Колосова.

Специалист также разъяснила, как правильно использовать эфирные масла, чтобы эффект от них был максимальным.

«Один из вариантов - через диффузор. Второй вариант - это на базовом масле, то есть любое жирное масло, разводим в нем эфирные масла и в таком виде наносим на тело, на грудную клетку, на стопы, на позвоночник. Без разведения масла жгучие, особенно, которые специи», - отметила ароматерапевт.

Колосова добавила, что при распылении диффузоры предпочтительнее аромаламп. В первом случае масло поднимается в воздух вместе с испаряющейся водой, во втором же оно горит и высокие температуры убивают его полезные свойства.

Ранее ученые рассказали о продуктах, которые помогут защититься от коронавируса. Среди них, в том числе, оказались кефир и шоколад.

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