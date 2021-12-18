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Двухлетний ребенок скончался после операции в частной стоматологии Читы

Анна Касаткина
18:18 18.12.2021
По факту гибели ребенка начали проверку следственный комитет и прокуратура.
Двухлетний ребенок скончался после операции в частной стоматологии Читы
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Двухлетний ребенок погиб в Чите после операции в одном из частных медицинских центров. Об этом сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.

«Следственный отдел по Центральному району города Читы СУ СКР по Забайкальскому краю проводит доследственную проверку по факту гибели двухлетнего ребенка после операции в одном из частных медицинских центров в Чите», - говорится в сообщении.

По данным местного портала Zabnews, трагедия произошла в ноябре. Источник издания сообщил, что ребенок погиб из-за того, что во время операции в частной стоматологии в его легкие попал желудочный сок.

Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и назначат необходимые судебные экспертизы. Уже опрошены родители погибшего ребенка, руководство и персонал медцентра, изучаются медицинские документы. Проверку по данному факту после обращения матери ребенка также инициировала краевая прокуратура.

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