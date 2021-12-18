Армия Замглавы Минобороны РФ Фомин провел встречу со спецпредставителем премьер-министра Ливана В частности, в ходе беседы обсуждались перспективы развития российско-ливанского военного сотрудничества. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Москве сегодня, 18 декабря, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу со специальным представителем премьер-министра Ливана по России Джорджем Шаабаном. «На встрече обсуждалась ситуация в Ливане и в Ближневосточном регионе, перспективы развития российско-ливанского военного сотрудничества, а также меры,способствующие возвращению сирийских беженцев к местам их постоянного проживания в Сирийской Арабской Республике», - говорится в сообщении Минобороны. Как отмечается, переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили готовность сторон к дальнейшему взаимодействию. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика