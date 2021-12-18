Замглавы Минобороны РФ Фомин провел встречу со спецпредставителем премьер-министра Ливана
В частности, в ходе беседы обсуждались перспективы развития российско-ливанского военного сотрудничества.
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В Москве сегодня, 18 декабря, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу со специальным представителем премьер-министра Ливана по России Джорджем Шаабаном.
«На встрече обсуждалась ситуация в Ливане и в Ближневосточном регионе, перспективы развития российско-ливанского военного сотрудничества, а также меры,способствующие возвращению сирийских беженцев к местам их постоянного проживания в Сирийской Арабской Республике», - говорится в сообщении Минобороны.
Как отмечается, переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили готовность сторон к дальнейшему взаимодействию.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов