В Омске водитель сбил пешеходов на островке безопасности и снес светофор. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликованы в социальных сетях.

Отмечается, что люди, на которых совершил наезд автомобиль, находились на так называемом островке безопасности. В результате аварии один человек был госпитализирован.

По данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель не справился с управлением. Сейчас полицейские продолжают проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.