В Омске водитель сбил пешеходов на островке безопасности
В результате аварии один человек был госпитализирован.
© Видео: Слава Перевертун, YouTube © Фото: Слава Перевертун, YouTube
В Омске водитель сбил пешеходов на островке безопасности и снес светофор. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликованы в социальных сетях.
Отмечается, что люди, на которых совершил наезд автомобиль, находились на так называемом островке безопасности. В результате аварии один человек был госпитализирован.
По данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель не справился с управлением. Сейчас полицейские продолжают проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.