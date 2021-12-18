Собрание «Соратников»: замминистра обороны Жидко подвел итоги военно-политической работы

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации прошло отчетно-выборное собрание общественной организации ветеранов Главного военно-политического управления ВС РФ «Соратники».

В мероприятии принял участие заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления Вооруженных Сил России генерал-полковник Геннадий Жидко.

В начале собрания замглавы оборонного ведомства наградил ветеранов медалями «Памяти героев Отечества» и «Константина Симонова». Кроме того, он вручил почетные грамоты за активное участие в патриотическом воспитании молодежи.

«Прошло всего три года с создания в Вооруженных Силах военно-политических органов. Это исторически небольшой промежуток времени. Мы находимся на этапе становления....Знаю, что среди присутствующих есть те, кто стоял у истоков формирования в Минобороны структур военно-социальной работы. Вы были первыми. И мы не имеем права не использовать ваш богатый опыт», - подчеркнул Жидко.

Заместитель министра обороны в ходе своего выступления подвел итоги военно-политической работы в 2021 году, а также указал основные направления деятельности в 2022 году и роль общественной организации «Соратники» в их решении.

Материал подготовили Анна Назайкина и Михаил Долгих