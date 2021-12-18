На Украине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксировали на Украине. Как рассказал министр здравоохранения страны Виктор Ляшко, новый вариант инфекции выявили у человека, прибывшего из ОАЭ.

Как написал глава украинского Минздрава в Facebook, заражение обнаружили в результате полногеномного секвенирования. По его словам, пациент сейчас находится на лечении, а специалисты ведомства проводят эпидемиологическое расследование и обследование контактных лиц.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация «Спутником Лайт» на 83% защищают от омикрон-штамма.