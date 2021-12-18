Медики ЮВО вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного оказания помощи в борьбе с COVID-19 жителям Абхазии

В Россию после оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия вернулся мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа (ЮВО).

Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 100 койко-мест совершили марш более 800 километров своим ходом на штатной технике и вернулись в пункт постоянной дислокации в город Буденновск Ставропольского края.

Более четырех месяцев специалисты военно-медицинской службы находились вдали от дома. В пункте постоянной дислокации военных врачей торжественно встретили семьи военнослужащих и военный оркестр.

За время работы в Абхазии российские военные медики вылечили 649 жителей республики. Также порядка двух тысяч жителей Абхазии получили квалифицированную медицинскую помощь.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное в том числе для стационарного лечения пациентов с COVID-19.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

В составе мобильного медицинского подразделения работало более 100 военнослужащих, было задействовано 30 единиц специальной военной техники.

По просьбе руководства Республики Абхазия, в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, Россия направила в Сухум мобильный многопрофильный госпиталь в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом коронавируса в закавказской республике.

Материал подготовили: Николай Баранов, Роман Захаров