Свыше 10 тысяч военнослужащих примут участие в масштабных учениях в ЮВО

Свыше десяти тысяч военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) совершили марши в районы общевойсковых полигонов для участия в масштабных военных учениях.

«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей округа. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах», - сообщили в пресс-службе ЮВО.

При этом на базе основных полигонов для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500.Кроме того, впервые начались учебные занятия на новом полигоне Нестеровский в республике Ингушетия и полигоне Даниловский в Волгоградской области.

Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения начнутся в пунктах постоянной дислокации – в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе – в составе второго и третьего учебных модулей.