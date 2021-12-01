Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Свыше 10 тысяч военнослужащих примут участие в масштабных учениях в ЮВО

08:01 01.12.2021
В полевых условиях начнут зимний период обучения около трети подразделений всех соединений и воинских частей округа.
Свыше 10 тысяч военнослужащих примут участие в масштабных учениях в ЮВО
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Свыше десяти тысяч военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) совершили марши в районы общевойсковых полигонов для участия в масштабных военных учениях.

«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей округа. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах», - сообщили в пресс-службе ЮВО.

При этом на базе основных полигонов для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500.Кроме того, впервые начались учебные занятия на новом полигоне Нестеровский в республике Ингушетия и полигоне Даниловский в Волгоградской области.

Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения начнутся в пунктах постоянной дислокации – в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе – в составе второго и третьего учебных модулей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:10 В стране и мире
Видео
Три самолета Минобороны России доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза
07:19 В стране и мире
Видео
Царство метели: в нескольких регионах РФ прошли мощные снегопады
06:58 В стране и мире
В Челябинске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
05:15 В стране и мире
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
03:12 В стране и мире
Американская делегация провела переговоры с талибами*
Популярное
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Отбиваясь сумкой: нападение стаи собак на женщину в Якутске попало на видео
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.