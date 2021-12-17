Во Франции отменили концерты и фейерверки на Новый год

Во Франции приняли решение отменить все концерты и фейерверки в новогоднюю ночь. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

«Концерты и фейерверки будут запрещены вечером 31 декабря», - цитирует ТАСС заявление главы правительства.

Решение было принято в ходе заседания Совета обороны Франции. На нем, в частности, обсуждалась санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике.

В данный момент Франция переживает пятую волну пандемии коронавируса. По состоянию на 15 декабря было выявлено более 63 тысяч случаев заражения COVID-19. Это наиболее высокий показатель с апреля. На фоне роста темпов заболеваемости министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключил варианта с объявлением нового режима самоизоляции.