Любимова: к 2030 году российский кинематограф должен войти в пятерку мировых лидеров

К 2030 году российский кинематограф должен войти в пятерку мировых лидеров индустрии. Такую задачу поставила министр культуры Ольга Любимова.

Еще одна цель - сохранить долю отечественных картин в кинопрокате: она достигла 30 процентов. На следующий год отрасль получит дополнительно 5,5 миллиарда рублей государственного финансирования, в том числе на создание авторского, социально значимого и детского кино. Это поможет повысить конкурентоспособность и на внутреннем, и на международном рынках.

«Количество зрителей, посмотревших в этом году в кинотеатрах российские фильмы, приближается к 40 миллионам. Наши фильмы участвовали в программах всех значимых кинофестивалей мира: 23 картины представлены и 12 наград получено. Это беспрецедентный международный успех, и такого не было никогда: Канны, Венеция, Локарно, Пекин, Иерусалим и многие другие», - сказала Любимова.

Критически важным пунктом министр считает сохранение и развитие государственных киностудий в основных центрах развития кинопроизводства - в Москве и Санкт-Петербурге.