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В МИД РФ объявили о санкциях против семи граждан Великобритании

Анна Касаткина
20:38 17.12.2021
В августе 2021 года британское правительство объявило о персональных рестрикциях в отношении семи граждан России.
В МИД РФ объявили о санкциях против семи граждан Великобритании
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Россия закроет въезд на территорию страны нескольким гражданам Великобритании в ответ на санкции Лондона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В августе 2021 года британское правительство объявило о персональных рестрикциях в отношении семи граждан России. В МИД РФ происходящее считают «ничем не обоснованным антироссийским выпадом» и продолжением следования «деструктивному курсу в двусторонних делах», отметила Захарова.

«В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

В МИД также призвали власти Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношении РФ и подчеркнули, что любые недружественные действия не останутся без пропорционального ответа.

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