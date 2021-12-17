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Путин поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием

Анна Касаткина
19:50 17.12.2021
В качестве подарка российский лидер передал понтифику скульптурный портрет Федора Достоевского.
Путин поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием Папу Римского Франциска. Российский лидер направил понтифику телеграмму, а также лично передал слова поздравления в телефонном разговоре.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием, особо отметив его высокий авторитет в мире, а также большой личный вклад в развитие отношений между Россией и Ватиканом. Эти отношения характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и близостью позиций по многим проблемам современности», - рассказали в пресс-службе Кремля.

В письменном обращении Путин также отметил, что совместными усилиями РФ и Ватикан могут сделать многое для защиты прав и интересов христиан, а также для обеспечения межконфессионального диалога.

В качестве подарка российский лидер передал Папе Римскому Франциску скульптурный портрет писателя Федора Достоевского, со дня рождения которого в этом году исполнилось 200 лет.

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