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В Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин баллотироваться в 2024 году

Анна Назайкина
18:59 17.12.2021
Также Дмитрий Песков заявил, что никакой темы «транзита власти» в Кремле на рабочем уровне нет.
В Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин баллотироваться в 2024 году
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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У Владимира Путина, скорее всего, будут предпочтения относительно будущего кандидата на пост главы государства, однако соответствующий выбор сделают граждане РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то, и наверняка он этого кого-то порекомендует. Он вправе будет высказать свои предпочтения, но президентом следующим будет понятно кто - тот, за кого проголосуем мы с вами», - сказал представитель Кремля в эфире телеканала RTVI.

Кроме того, Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что никакой темы «транзита власти» в Кремле на рабочем уровне нет. Также пресс-секретарь главы государства заявил, что Путин в настоящий момент еще не принял решение, будет ли он баллотироваться в 2024 году.

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