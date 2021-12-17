Общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь будет бесплатным

Пассажирский транспорт Москвы будет бесплатным в новогоднюю ночь. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Метро и МЦК будут работать всю ночь без перерыва, МЦД продлит работу до 02:30.

«Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 157 маршрутах – на 66 маршрутах всю новогоднюю ночь, работа ещё 91 маршрутов продлена до 03.30. Существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме», - отметили в пресс-службе мэра.

Те, кто встретит Новый год в метро, вагонах поездов и на эскалаторах, смогут увидеть поздравление президента на экранах, размещенных в подземке.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января работа некоторых маршрутов наземного транспорта также будет продлена до 03:30, метро и МЦК - до 02:00.