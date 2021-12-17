В Госдуме объяснили, для чего вторую нитку «Северного потока - 2» заполнили газом

Заполнение газом второй нитки «Северного потока - 2» является тестовым, но оно должно показать качество проделанных работ. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

По его словам, говорить о начале эксплуатации трубопровода пока рано.

«Ждут согласование немецкого регистратора, но это, скажем так, очевидно», - добавил он в беседе с RT.

Парламентарий считает, что заполнение второй нитки газопровода должно продемонстрировать качество проделанных работ.

О том, что стартовала процедура по заполнению топливом второй нитки газопровода «Северный поток - 2», оператор проекта Nord Stream 2 сообщил в пятницу, 17 декабря. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроков по введению трубопровода в эксплуатацию в настоящий момент нет, компания ведет диалог с регулятором, процесс сертификации продолжается.