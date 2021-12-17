Дыхание «Змея Горыныча»: в Ленобласти опробовали нестандартное применение вооружения

В Ленинградской области «Змей Горыныч» выжигает объекты условного противника. На полигоне Каменка проходят занятия по разминированию, вождению бронетехники и огневой подготовке.

В учениках - более двухсот генералов и офицеров Западного военного округа. Во время тренировки учитывают опыт вооруженных конфликтов последних лет. В полевых классах побывал Роман Закурдаев.

Реактивный снаряд разрезает завесу утреннего тумана. Видимость всего пара сотен метров. Но гранатометчики искусно поражают все цели. Полигон мотострелковой бригады в этот день словно один большой учебный класс для командного состава Западного военного округа.

Десятки генералов и офицеров из разных родов войск на практике осваивают современные методики обучения личного состава.

Не «армейская смекалка», а нестандартное применение вооружения. Переносную установку разминирования УР-83П или, как прозвали ее в войсках, «Змей Горыныч», запускают прямо с прицепа на тягаче. И выжигает «Горыныч» не минное поле, а объекты условного противника в городской застройке.

«Один из учебных вопросов был применение установки разминирования УР-83П не как заряда разминирования, а как заряд по уничтожению какого-нибудь объекта и позиций противника», - прокомментировал заместитель начальника инженерных войск Западного военного округа Николай Овчаренко.

Здесь же военные инженеры закладывают «Тропу» - заряд разминирования. Мгновение, и безопасный коридор готов. Действует и группа специального назначения. Все чаще такие подразделения усиливают бронеавтомобилями «Тигр» и «Тайфун», что придает им маневренность и увеличивает огневую мощь.

Какие-то секунды и группа занимает круговую оборону. Спецтехника с крупнокалиберным пулеметом «Корд» и гранатометами в таком сочетании словно неприступная крепость.

Такие методические сборы проходят с началом нового периода обучения. И каждый раз инструкторам есть, что рассказать даже уже опытным боевым офицерам. В этот полевой учебный класс они вернутся теперь уже весной.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Аркадий Украинский