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Вдова погибшего в московском автобусе объяснила, почему он не просил помощи

Алиса Кононенко
17:28 17.12.2021
Женщина рассказала, что супруг успел позвонить ей перед смертью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вдова мужчины, который в минувший вторник скончался в московском автобусе от потери крови, сообщила, что погибший не обратился сразу за помощью к другим пассажирам из-за гордого характера.

«Он человек гордый, привык на себя полагаться... Скорее всего, он даже постеснялся приподнять штанину и посмотреть, что у него там случилось», - рассказала женщина «Звезде».

По ее словам, погибший ехал домой и не доехал всего несколько остановок. Она предположила, что он мог удариться при входе в автобус, поскольку из-за нагромождения снега водитель не смог подъехать вплотную к бордюру остановки. При этом женщина добавила, что претензий ни к водителю, ни к коммунальным службам не имеет.

«Я на коммунальные службы ничего не грешу, они тоже не успевают. Были сильные снегопады, и автобус просто не смог ближе подъехать», - сказала вдова погибшего.

Москвичка добавила, что супруг страдал варикозным заболеванием и мог повредить вену при ударе об алюминиевый порог автобуса.

Женщина сообщила, что ее мужа должны похоронить в субботу на Митинском кладбище в Московской области. 20 декабря ему должен был исполниться 51 год.

Напомним, 14 декабря в московском автобусе пассажир скончался от потери крови. По сообщениям очевидцев, мужчина ударился голенью о ступеньку, когда заходил в салон.

Водитель и увидевшие лужу крови на полу пассажиры незамедлительно вызвали скорую помощь и попытались спасти мужчину, но он скончался до приезда врачебной бригады.

Ранее представители перевозчика «Стартранс», которому принадлежал автобус, сообщили что полиция не обнаружила в транспорте предметов, которые могли смертельно травмировать пассажира.

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