В состав Каспийской флотилии вошел новейший гидрографический катер «Николай Ивашинцов»

В состав Каспийской флотилии вошел новейший гидрографический катер проекта 23 040Г «Николай Ивашинцов». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Церемония подъема флага Гидрографической службы ВМФ России состоялась в пункте базирования Каспийской флотилии. В ней приняли участие представители командования флотилии, а также члены общественных и религиозных организаций.

До этого катер успешно прошел заводские, ходовые и государственные испытания в Каспийском море. Свое название он получил в честь контр-адмирала Николая Ивашинцова, членкора Санкт-Петербургской академии наук.

Катер нужен для высокоточной площадной съемки рельефа дна. Это делается для того, чтобы поддерживать на современном уровне навигационные морские карты, а также обслуживать среднегабаритные плавучие средства навигационного оборудования.

В составе гидрографического комлекса, которым оснащен катер, входят эхолоты, гидролокатор бокового обзора, система высокоточного определения координат и мареограф. Управлять средствами съемки рельефа дна можно прямо из ходовой рубки.

Экипаж катера завершает мероприятия по вводу судна в состав сил постоянной готовности Каспийской флотилии. После этого его задействуют в выполнении задач по предназначению.

Материал подготовил Тимур Шерзад