Армия Коронавирус Спасение жизней: военные медики вылечили от COVID-19 более тысячи пациентов в Калининграде Среди них есть среднетяжелые больные коронавирусом, которым было необходимо подключение к специальной дыхательной аппаратуре. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Военные медики многофункционального медицинского центра Минобороны с начала работы в Калининграде вылечили более тысячи гражданских пациентов. Среди них среднетяжелые больные коронавирусом, которым было необходимо подключение к специальной дыхательной аппаратуре. Медцентр полностью укомплектован всем необходимым оборудованием - современными аппаратами КТ, УЗИ, ПЦР-диагностики. Также специалисты помогли населению в Абхазии. Медицинскую помощь получили более 2 000 жителей республики. Завершив свою миссию, военные медики отправились в места постоянной дислокации. На днях сообщалось, что медики Каспийской флотилии ревакцинировали более 4 000 военнослужащих. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика