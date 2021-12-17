Спасение жизней: военные медики вылечили от COVID-19 более тысячи пациентов в Калининграде
Среди них есть среднетяжелые больные коронавирусом, которым было необходимо подключение к специальной дыхательной аппаратуре.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военные медики многофункционального медицинского центра Минобороны с начала работы в Калининграде вылечили более тысячи гражданских пациентов.
Среди них среднетяжелые больные коронавирусом, которым было необходимо подключение к специальной дыхательной аппаратуре. Медцентр полностью укомплектован всем необходимым оборудованием - современными аппаратами КТ, УЗИ, ПЦР-диагностики.
Также специалисты помогли населению в Абхазии. Медицинскую помощь получили более 2 000 жителей республики. Завершив свою миссию, военные медики отправились в места постоянной дислокации.
На днях сообщалось, что медики Каспийской флотилии ревакцинировали более 4 000 военнослужащих.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо